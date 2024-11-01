Джа Морэнт оформил 12-й трипл-дабл в карьере в победном матче с «Милуоки»

Джа Морэнт оформил трипл-дабл в победном матче с «Милуоки» (122:99).

На счету лидера «Мемфиса » 26 очков, 10 подборов и 14 передач при 9 из 16 с игры за 29 минут.

Трипл-дабл стал для Морэнта 12-м в карьере.