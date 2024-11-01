Джа Морэнт оформил 12-й трипл-дабл в карьере в победном матче с «Милуоки»
Джа Морэнт оформил трипл-дабл в победном матче с «Милуоки» (122:99).
На счету лидера «Мемфиса» 26 очков, 10 подборов и 14 передач при 9 из 16 с игры за 29 минут.
Трипл-дабл стал для Морэнта 12-м в карьере.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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