Мэтт Барнс поддержал Эмбиида в конфликте с журналистом: «Иногда насилие – это ответ»

Мэтт Барнс поддержал Джоэла Эмбиида в его конфликте с журналистом.

Бывший игрок НБА отреагировал на пост в соцсетях с собственной произнесенной ранее фразой: «Насилие никогда не должно быть ответом, но иногда это все же так».

«Иногда так 🤷‍♂️», – написал экс-баскетболист.

Звездный центровой «Сиксерс» толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта. НБА проведет расследование инцидента.