Мэтт Барнс поддержал Эмбиида в конфликте с журналистом: «Иногда насилие – это ответ»
Мэтт Барнс поддержал Джоэла Эмбиида в его конфликте с журналистом.
Бывший игрок НБА отреагировал на пост в соцсетях с собственной произнесенной ранее фразой: «Насилие никогда не должно быть ответом, но иногда это все же так».
«Иногда так 🤷♂️», – написал экс-баскетболист.
Звездный центровой «Сиксерс» толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта. НБА проведет расследование инцидента.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahnfire Digital
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