Никола Йокич: «В поражении от «Миннесоты» виноват я»
Никола Йокич взял на себя ответственность за поражение от «Миннесоты».
«Мы набрали 10 или 8 очков за последние, не знаю сколько, минут. Мы не реализовали свои возможности, я смазал практически все свои броски в последние две или три минуты.
Они легко набирали очки, совершая открытые броски. В этом поражении виноват я. Мне нужно лучше играть на команду. Сегодня я не справился. Совершил потерю, смазал два броска с разворота, так что я провел плохой отрезок», – сказал центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportsmax
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