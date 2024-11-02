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Никола Йокич: «В поражении от «Миннесоты» виноват я»

Никола Йокич взял на себя ответственность за поражение от «Миннесоты».

«Мы набрали 10 или 8 очков за последние, не знаю сколько, минут. Мы не реализовали свои возможности, я смазал практически все свои броски в последние две или три минуты.

Они легко набирали очки, совершая открытые броски. В этом поражении виноват я. Мне нужно лучше играть на команду. Сегодня я не справился. Совершил потерю, смазал два броска с разворота, так что я провел плохой отрезок», – сказал центровой «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportsmax
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