Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»

Энтони Эдвардс верит в себя и свой бросок.

Звездный защитник «Миннесоты» по просьбе журналиста ответил болельщикам, которые считают, что он слишком часто атакует из-за дуги.

Журналист: Что можете сказать людям, которые так говорят?

Эдвардс: Да пошли они.

После 5 матчей стартовавшей регулярки Эдвардс в среднем совершает ровно в два раза больше бросков из-за дуги по сравнению с прошлым сезоном (13,4 против 6,7; он также повысил процент попадания – 43,3% против 35,7%).