Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»
Энтони Эдвардс верит в себя и свой бросок.
Звездный защитник «Миннесоты» по просьбе журналиста ответил болельщикам, которые считают, что он слишком часто атакует из-за дуги.
Журналист: Что можете сказать людям, которые так говорят?
Эдвардс: Да пошли они.
После 5 матчей стартовавшей регулярки Эдвардс в среднем совершает ровно в два раза больше бросков из-за дуги по сравнению с прошлым сезоном (13,4 против 6,7; он также повысил процент попадания – 43,3% против 35,7%).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости