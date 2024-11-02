Грант Уильямс о фоле на Тейтуме: «В моих действиях не было злого умысла»

Грант Уильямс объяснился после грубого фола на Джейсоне Тейтуме.

Форвард «Шарлотт» под занавес матча с «Бостоном» на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.

Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.

«Джейсон Тейтум – один из моих самых близких друзей в лиге. С моей стороны не было никаких намеренных попыток причинить ему вред. Я пытался сыграть в мяч. Тот факт, что он успел сделать передачу, усугубил ситуацию и сделал эпизод более неприглядным, чем было на самом деле.

Сомневаюсь, что кто-то мог подумать, что это был злой умысел. Вспомните, никто из бостонских парней не подбегал ко мне после эпизода», – утверждает игрок «Хорнетс».