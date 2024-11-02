Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени

Грант Уильямс грубо сыграл против Джейсона Тейтума.

Форвард «Шарлотт » под занавес матча с «Бостоном » на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.

Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.

Спустя несколько мгновений Ламело Болл сфолил на Тейтуме во время 3-очковой попытки. Судьи сочли фол «опасным» и наказали игрока «Хорнетс» неспортивным фолом. На последних секундах встречи Майлз Бриджес заработал удаление.

«Селтикс» победили со счетом 124:109.