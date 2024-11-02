Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени
Грант Уильямс грубо сыграл против Джейсона Тейтума.
Форвард «Шарлотт» под занавес матча с «Бостоном» на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.
Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.
Спустя несколько мгновений Ламело Болл сфолил на Тейтуме во время 3-очковой попытки. Судьи сочли фол «опасным» и наказали игрока «Хорнетс» неспортивным фолом. На последних секундах встречи Майлз Бриджес заработал удаление.
«Селтикс» победили со счетом 124:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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