Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»

Руди Гобер прокомментировал попадание на постер-данк Кристиана Брауна.

Защитник «Денвера » ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты».

Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста.

«Он поставил через меня. Потрясающий момент, но мне не понравилось то, что случилось после данка. Но сам данк был хорош.

Это часть игры, на площадке адреналин зашкаливает. Я с уважением отношусь к нему, данк получился классный», – заявил Гобер .

«Наггетс» уступили со счетом 116:119.