  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»
Видео
1

Руди Гобер об эпизоде с Брауном: «Мне понравился данк, но то, что было после – нет. Это часть игры»

Руди Гобер прокомментировал попадание на постер-данк Кристиана Брауна.

Защитник «Денвера» ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты».

Браун стал демонстративно праздновать эффектное попадание, что вызвало гневную реакцию со стороны французского баскетболиста.

«Он поставил через меня. Потрясающий момент, но мне не понравилось то, что случилось после данка. Но сам данк был хорош.

Это часть игры, на площадке адреналин зашкаливает. Я с уважением отношусь к нему, данк получился классный», – заявил Гобер.

«Наггетс» уступили со счетом 116:119.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoРуди Гобер
logoКристиан Браун
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
140 минут назадВидео
«Я не хожу в школу, бро». Руди Гобер спросил партнеров по команде, на каком континенте находится Египет
1322 октября, 15:23Видео
Руди Гобер сразился с бойцом UFC Сирилом Ганом
179 сентября, 17:14Видео
Шэмс Чарания: «Не думаю, что состав «Миннесоты» серьезно изменится, но самой организации потребуются многочисленные решения»
43 июня, 17:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Прямая трансляция из Лебронто». Леброн пришел на матч против «Рэпторс» в Торонто в маске из «Крика»
1 минуту назадФото
НБА. 38 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Торонто», «Миннесота» одолела «Денвер» и другие результаты
13837 минут назад
Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
140 минут назадВидео
Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени
4сегодня, 05:30Видео
Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток
17сегодня, 05:20
Эргин Атаман обратился к «Селтикс»: «Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА»
8сегодня, 05:11
Стеф Карри занимается по индивидуальной программе. Есть шанс, что лидер «Уорриорз» вернется в понедельник
5сегодня, 04:39
Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга
1сегодня, 04:21
Евролига. «Жальгирис» обыграл «Монако», «Црвена Звезда» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
12вчера, 21:37
Кендрик Перкинс: «Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Дюрэнт поругался в соцсетях с болельщиками, которые делают ставки на спорт
112 минут назад
Джейлен Браун: «Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет»
154 минуты назад
Сестра Эла Хорфорда: «Круто, что Бронни играет с отцом, но я переживаю за более сильных ребят, которых не выбрали на драфте»
7сегодня, 06:19
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом
сегодня, 05:48
На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда
1сегодня, 05:42Видео
Нандо Де Коло пришел на матч в образе Джоуи из сериала «Друзья»
1сегодня, 04:50Фото
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Дарушафака», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 04:44
Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
вчера, 21:09Видео
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» разгромил «Стад Рошеле», «Лимож» обыграл «Элан Шалон»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Борацу»
вчера, 20:59