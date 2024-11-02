Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера

Кристиан Браун исполнил эффектный данк.

Защитник «Денвера » ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты» Руди Гобера .

«Наггетс» уступили со счетом 116:119, в активе Брауна 14 очков и 7 подборов.