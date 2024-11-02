Кристиан Браун поставил сверху через Руди Гобера
Кристиан Браун исполнил эффектный данк.
Защитник «Денвера» ворвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Миннесоты» Руди Гобера.
«Наггетс» уступили со счетом 116:119, в активе Брауна 14 очков и 7 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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