Виктор Вембаньяма о 5х5: «Я должен делать это на постоянной основе»
Виктор Вембаньяма оформил файв-бай-файв.
Вембаньяма набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов в победном матче с «Ютой» (106:88), во второй раз за карьеру отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях.
«Это говорит мне о том, что я должен поднять свои стандарты.
Если я способен приносить команде пользу во всех этих аспектах игры, то должен делать это на постоянной основе», – сказал французский игрок «Сперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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