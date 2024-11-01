Виктор Вембаньяма о 5х5: «Я должен делать это на постоянной основе»

Виктор Вембаньяма оформил файв-бай-файв.

Вембаньяма набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов в победном матче с «Ютой» (106:88), во второй раз за карьеру отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях.

«Это говорит мне о том, что я должен поднять свои стандарты.

Если я способен приносить команде пользу во всех этих аспектах игры, то должен делать это на постоянной основе», – сказал французский игрок «Сперс».