Кендрик Перкинс: «Разве этот «Денвер» выглядит как претендент на чемпионство? Черт возьми, нет»

Кендрик Перкинс заявил, что «Денвер» не выглядит как претендент на чемпионство.

«Разве этот «Денвер » выглядит как претендент на чемпионство? Черт возьми, нет.

Когда Джамал Мюррэй и Майкл Портер сделают этот прыжок и начнут помогать Николе Йокичу ? Мы много раз говорили о том, как сложно будет выигрывать матчи регулярного чемпионата. Джамал Мюррэй не сделал ничего после финальной серии НБА. Мне плевать на 20 очков за матч. 30 очков – это новая норма в современной НБА », – сказал эксперт ESPN.