Кендрик Перкинс: «Разве этот «Денвер» выглядит как претендент на чемпионство? Черт возьми, нет»
Кендрик Перкинс заявил, что «Денвер» не выглядит как претендент на чемпионство.
«Разве этот «Денвер» выглядит как претендент на чемпионство? Черт возьми, нет.
Когда Джамал Мюррэй и Майкл Портер сделают этот прыжок и начнут помогать Николе Йокичу? Мы много раз говорили о том, как сложно будет выигрывать матчи регулярного чемпионата. Джамал Мюррэй не сделал ничего после финальной серии НБА. Мне плевать на 20 очков за матч. 30 очков – это новая норма в современной НБА», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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