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Стивен Эй Смит: «Если Док Риверс не справится в этом сезоне, это может стать концом его тренерской карьеры в НБА»

Стивен Эй Смит оценил ситуацию в «Милуоки» Дока Риверса.

«Бакс» стартовали с результатом 1-3.

«Я много раз говорил, что являюсь поклонником Дока Риверса, хорошо отношусь к нему как к человеку, но если он не справится в этом сезоне, это может стать концом его тренерской карьеры в НБА. Он получил нынешнюю должность в прошлом сезоне, заняв место Эдриана Гриффина, хотя Гриффин шел значительно выше нейтрального баланса – 31-13. Они пригласили Дока Риверса, и тот сезон сложился для него не лучшим образом.

Вообще не понимаю, что там у них в «Бакс» происходит. Без понятия. Не знаю, что сейчас происходит, но им определенно надо собраться.

Яннис и Дэйм в среднем набирают по 28 очков за игру, но химии, на которую мы все рассчитывали, в команде нет», – считает Смит.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
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