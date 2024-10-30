Стивен Эй Смит: «Если Док Риверс не справится в этом сезоне, это может стать концом его тренерской карьеры в НБА»
Стивен Эй Смит оценил ситуацию в «Милуоки» Дока Риверса.
«Бакс» стартовали с результатом 1-3.
«Я много раз говорил, что являюсь поклонником Дока Риверса, хорошо отношусь к нему как к человеку, но если он не справится в этом сезоне, это может стать концом его тренерской карьеры в НБА. Он получил нынешнюю должность в прошлом сезоне, заняв место Эдриана Гриффина, хотя Гриффин шел значительно выше нейтрального баланса – 31-13. Они пригласили Дока Риверса, и тот сезон сложился для него не лучшим образом.
Вообще не понимаю, что там у них в «Бакс» происходит. Без понятия. Не знаю, что сейчас происходит, но им определенно надо собраться.
Яннис и Дэйм в среднем набирают по 28 очков за игру, но химии, на которую мы все рассчитывали, в команде нет», – считает Смит.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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