Майк Браун: «Так вышло, что Леброн Джеймс забросил больше мячей, чем обычно»
Майк Браун прокомментировал поражение «Кингз» от «Лейкерс».
«Они отчаянно боролись за подбор в первой половине, это либо увеличивало их преимущество, либо возвращало в игру, когда мы вели в счете. И это единственная область, в которой мы плохо сыграли, особенно в первой половине.
Затем, во второй половине, в основном наша защита была довольно хороша. Леброн забросил несколько сложных мячей. По-моему, он реализовал несколько трехочковых с сопротивлением. Мне нужно будет это посмотреть. Мы играли с ним так же, как раньше, но сегодня так вышло, что он забросил больше мячей, чем обычно, и это придало им энергии», – сказал главный тренер «Сакраменто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Сакраменто»
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