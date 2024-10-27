Майк Браун: «Так вышло, что Леброн Джеймс забросил больше мячей, чем обычно»

Майк Браун прокомментировал поражение «Кингз» от «Лейкерс».

«Они отчаянно боролись за подбор в первой половине, это либо увеличивало их преимущество, либо возвращало в игру, когда мы вели в счете. И это единственная область, в которой мы плохо сыграли, особенно в первой половине.

Затем, во второй половине, в основном наша защита была довольно хороша. Леброн забросил несколько сложных мячей. По-моему, он реализовал несколько трехочковых с сопротивлением. Мне нужно будет это посмотреть. Мы играли с ним так же, как раньше, но сегодня так вышло, что он забросил больше мячей, чем обычно, и это придало им энергии», – сказал главный тренер «Сакраменто ».