Чарльз Баркли об уровне «Далласа»: «Шестое, седьмое или восьмое место на Западе. В прошлом сезоне им повезло»
Чарльз Баркли оценил уровень «Далласа».
По мнению члена Зала славы, переход Клэя Томпсона не делает команду значительно сильнее.
«Клэй Томпсон не окажет на «Даллас» того влияния, которое помогло бы им выйти на новый уровень. У них средняя команда, если брать общий уровень на Западе.
Они были в финале в прошлом сезоне? Там во многом повезло, удачные соперники. Но что касается этого сезона, то «Финикс» стал лучше, «Новый Орлеан» стал лучше, «Лейкерс» стали лучше. «Мемфис» прибавит. Я вижу «Даллас» замыкающим зону плей-офф в своей конференции – шестое, седьмое или восьмое место», – заявил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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