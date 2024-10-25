Чарльз Баркли об уровне «Далласа»: «Шестое, седьмое или восьмое место на Западе. В прошлом сезоне им повезло»

Чарльз Баркли оценил уровень «Далласа».

По мнению члена Зала славы, переход Клэя Томпсона не делает команду значительно сильнее.

«Клэй Томпсон не окажет на «Даллас » того влияния, которое помогло бы им выйти на новый уровень. У них средняя команда, если брать общий уровень на Западе.

Они были в финале в прошлом сезоне? Там во многом повезло, удачные соперники. Но что касается этого сезона, то «Финикс» стал лучше, «Новый Орлеан» стал лучше, «Лейкерс» стали лучше. «Мемфис» прибавит. Я вижу «Даллас» замыкающим зону плей-офф в своей конференции – шестое, седьмое или восьмое место», – заявил эксперт.