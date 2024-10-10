Джейлен Брансон: «Я заслуживал приглашения в олимпийскую сборную США-2024»
Джейлен Брансон считает, что заслуживал приглашения в сборную США 2024 года.
«Да, конечно. Судя по тому, как я играл в прошлом сезоне, я думаю, что заслуживал. Я бы вписался в команду. Я играл много ролей на протяжении своей карьеры и мог бы сыграть еще одну.
Но, очевидно, в то время меня просто не было в планах. Поэтому нужно двигаться дальше и находить способы стать лучше. Нужно продолжать ставить перед собой цели, и это моя цель. Я хочу сыграть за сборную в следующий раз», – сказал разыгрывающий «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: GQ
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