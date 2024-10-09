Кентавиус Колдуэлл-Поуп об «Орландо»: «Одна из команд, где все любят защищаться»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что в «Орландо» все любят защищаться.
«В основном я разговариваю со всеми о защите. Что касается нападения, я знаю, что они умеют играть. Они умеют играть в баскетбол. Они умеют забрасывать мяч в корзину. Но многие игроки НБА не любят защищаться.
Это одна из команд, где все любят защищаться», – заявил атакующий защитник «Орландо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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