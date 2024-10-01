Грег Оден: «Если Тимофею Мозгову дали 50 миллионов, я мог легко получить 20»
Грег Оден признался, что был зол на Тимофея Мозгова, когда завершил карьеру.
«В тот год, когда я завершил карьеру, Тимофей Мозгов получил 50 миллионов долларов. Я хотел убить всех в этом чертовом мире.
Я ненавидел жизнь. Я был в депрессии. Если ему дали 50 миллионов, я мог легко получить 20. Все, что мне нужно было сделать, это быть в команде.
Мне до сих пор больно. Чувствую себя немного опустошенным, говоря об этом. Я мог получить еще 20 миллионов», – рассказал 1-й номер драфта-2007.
Летом 2016 года НБА осуществила рекордное увеличение потолка зарплат более чем на 30 процентов, что также означало рост среднего уровня зарплат и максимальных контрактов.
В июле 2016-го российский центровой Тимофей Мозгов подписал четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов с «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости