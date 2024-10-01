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Грег Оден: «Если Тимофею Мозгову дали 50 миллионов, я мог легко получить 20»

Грег Оден признался, что был зол на Тимофея Мозгова, когда завершил карьеру.

«В тот год, когда я завершил карьеру, Тимофей Мозгов получил 50 миллионов долларов. Я хотел убить всех в этом чертовом мире.

Я ненавидел жизнь. Я был в депрессии. Если ему дали 50 миллионов, я мог легко получить 20. Все, что мне нужно было сделать, это быть в команде.

Мне до сих пор больно. Чувствую себя немного опустошенным, говоря об этом. Я мог получить еще 20 миллионов», – рассказал 1-й номер драфта-2007.

Летом 2016 года НБА осуществила рекордное увеличение потолка зарплат более чем на 30 процентов, что также означало рост среднего уровня зарплат и максимальных контрактов.

В июле 2016-го российский центровой Тимофей Мозгов подписал четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов с «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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