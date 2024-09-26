«Мне жаль девушку, которая занимается моими ногами». Шакил О′Нил платит 1 000 долларов за педикюр
Шакил О′Нил подтвердил, что платит 1 000 долларов за педикюр.
«Да, это так. Потому что мне жаль девушку, которая занимается моими ногами. Мне правда ее жаль. Я не знаю, сколько она зарабатывает, но мои ноги похожи на лицо Чарльза Баркли.
Однажды я травмировал палец на ноге, и мама накрасила его лаком для ногтей, и я набрал 40 очков. Поэтому, когда я покрасил остальные пальцы, я стал набирать в среднем 40 очков. И я подумал: «Знаете что? Теперь я буду красить пальцы ног», – рассказал легендарный центровой в шоу Джимми Фэллона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Tonight Show в соцсети X
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