«Мне жаль девушку, которая занимается моими ногами». Шакил О′Нил платит 1 000 долларов за педикюр

Шакил О′Нил подтвердил, что платит 1 000 долларов за педикюр.

«Да, это так. Потому что мне жаль девушку, которая занимается моими ногами. Мне правда ее жаль. Я не знаю, сколько она зарабатывает, но мои ноги похожи на лицо Чарльза Баркли .

Однажды я травмировал палец на ноге, и мама накрасила его лаком для ногтей, и я набрал 40 очков. Поэтому, когда я покрасил остальные пальцы, я стал набирать в среднем 40 очков. И я подумал: «Знаете что? Теперь я буду красить пальцы ног», – рассказал легендарный центровой в шоу Джимми Фэллона.