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Антуан Уокер: «Доверил бы решающий бросок Пирсу, а не Уэйду, потому что он может забросить трехочковый»

Антуан Уокер сравнил Пола Пирса и Дуэйна Уэйда.

Бывший игрок НБА Антуан Уокер заявил, что доверил бы решающий бросок Полу Пирсу, а не Дуэйну Уэйду.

«Я склоняюсь больше к Полу из-за его умения бросать трехочковые.

Уэйд — скорее слэшер, который может пройти под кольцо, что в концовке матча становится сложнее. Поэтому в данной ситуации я склоняюсь к Полу, потому что он может забросить решающий трехочковый. Он может просто стоять на месте и забросить хладнокровный трехочковый.

Я играл с Полом семь лет и видел невероятный баскетбол. Он один из лучших скореров в истории баскетбола. Иногда о нем забывают, потому что есть такие парни, как Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и другие, которые набирали в среднем около 30 очков за матч. Но 25, 26, 27 очков Пола были особенными», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Forgotten Seasons
logoПол Пирс
logoДуэйн Уэйд
Антуан Уокер
logoНБА
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