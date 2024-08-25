Пол Пирс: «Единственный способ для «Уорриорз» вернуться – это заполучить Янниса Адетокумбо»

Теги Пол Пирс Голден Стэйт НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Пол Пирс считает, что «Уорриорз» необходимо заполучить Янниса Адетокумбо.

Член Зала славы Пол Пирс заявил, что только приобретение Янниса Адетокумбо может сделать «Голден Стэйт» претендентом на чемпионство.

«У них нет чемпионской команды. Я считаю, что единственный способ для «Уорриорз» вернуться туда, куда им нужно – это заполучить Янниса Адетокумбо», – сказал бывший игрок НБА.

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17 комментариев
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Представляю лицо Лилларда
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Пол Пирс чёткий аналитик.
Рэндомная фраза про рэндомный клуб и игрока.
Меняй местами, анализируй.
+17
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Почему именно Янниса? Как он впишется в модель ГСВ и что отдавать за него. У Уорриорз нет таких активов которые бы устроили Бакс
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+9
Ответ Александр
Представляю лицо Лилларда
Лиллард: "Хочу в Майами и точка...".
+4
0
+4
Ответ PaulOpenfold
Почему именно Янниса? Как он впишется в модель ГСВ и что отдавать за него. У Уорриорз нет таких активов которые бы устроили Бакс
Яннис - монстр, лучший двусторонний игрок лиги, вокруг таких как он строят команду, а не встраивают в систему, да и у Уорриорз кстати есть для этого все ресурсы, Карри и Грин уже много раз перестраивались по ходу карьеры, Карри так вообще лучше разыгрывающий в игре без мяча может даже в истории. Но правда в том, что у ГСВ нет никакой возможности заполучить Янниса, максимум что им светит это Маркканен, и то вряд ли
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Так у ГСВ уже есть свой мини-Яннис. Осталось только в баскетбол его научить играть, а не только бегать, прыгать и кидаться. Настоящего Янниса тоже, помнится, легкоатлетом называли.
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Ответ phivas
Непонятно только, зачем это Яннису. Прямо сейчас здоровые Бакс явно сильнее ГСВ, которые держатся на одном Карри
Два года хочу посмотреть здорового Яниса в ПО
Нет, нам такой кузнец не нужен :)))
+1
0
+1
Непонятно только, зачем это Яннису. Прямо сейчас здоровые Бакс явно сильнее ГСВ, которые держатся на одном Карри
+8
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Пол Пирс: «Единственный способ для «Уорриорз» вернуться – это заполучить Янниса Адетокумбо».
"Совершив обмен на Стефа Карри". - немного подумав, добавил Пол Пирс.
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Капитан очевидность.
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Ответ 7fhpfy7kqv
Медийность +100, а за ним и ветераны придут
Куда придут? У ГСВ 176млн платежка без исключений.
А через год нужно будет давать контракт Куминги.
Это просто в теории, если бы Янниса отдали за мешок картошки.
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Ответ Арман Барысов
Все возможно. Это НБА здесь суперзвезды и их агенты могут диктовать командам свои условия
Ничего они не могут. Максимум запросить обмен.
Но если нет активов у команды, то никто менять не будет по прихоти звезды. Яннис "стоит" очень дорого и у ГСВ нет ничего, что устроит Бакс.
Лигой правят жесткие капиталисты, а не благотворительные организации.
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Ответ Александр
Представляю лицо Лилларда
Сильно))
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