Пол Пирс: «Единственный способ для «Уорриорз» вернуться – это заполучить Янниса Адетокумбо».

Пол Пирс считает, что «Уорриорз» необходимо заполучить Янниса Адетокумбо.

Член Зала славы заявил, что только приобретение Янниса Адетокумбо может сделать « » претендентом на чемпионство.

«У них нет чемпионской команды. Я считаю, что единственный способ для «Уорриорз» вернуться туда, куда им нужно – это заполучить », – сказал бывший игрок .