Пол Пирс: «Единственный способ для «Уорриорз» вернуться – это заполучить Янниса Адетокумбо»
Пол Пирс считает, что «Уорриорз» необходимо заполучить Янниса Адетокумбо.
Член Зала славы Пол Пирс заявил, что только приобретение Янниса Адетокумбо может сделать «Голден Стэйт» претендентом на чемпионство.
«У них нет чемпионской команды. Я считаю, что единственный способ для «Уорриорз» вернуться туда, куда им нужно – это заполучить Янниса Адетокумбо», – сказал бывший игрок НБА.
Рэндомная фраза про рэндомный клуб и игрока.
Меняй местами, анализируй.
Нет, нам такой кузнец не нужен :)))
"Совершив обмен на Стефа Карри". - немного подумав, добавил Пол Пирс.
А через год нужно будет давать контракт Куминги.
Это просто в теории, если бы Янниса отдали за мешок картошки.
Но если нет активов у команды, то никто менять не будет по прихоти звезды. Яннис "стоит" очень дорого и у ГСВ нет ничего, что устроит Бакс.
Лигой правят жесткие капиталисты, а не благотворительные организации.