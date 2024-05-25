Дрэймонд Грин о штрафах в НБА: «Моей маме понадобилось четыре года, чтобы заработать 100 000 долларов. Я теряю их за вечер»

Дрэймонд Грин критически отозвался о штрафах и налогах в НБА.

По мнению форварда «Уорриорз», общая сумма денег, которой игрокам приходится жертвовать на протяжении карьеры при нынешней системе, мешает им оставаться благополучными.

«Мне сложно понять эти штрафы НБА. Мы очень много работаем, чтобы получить зарабатываемые деньги, справляемся с ситуациями, к которым большинство людей не готовы. А потом нас штрафуют за то, за что нас штрафуют. У нас мало предпосылок к тому, чтобы стать богатыми после завершения карьеры. Это работа не предполагает этого с учетом того, как мы платим налоги, как нас штрафуют.

Если я сделаю что-то не так, то потеряю 100 000 долларов. Моей маме понадобилось четыре года, чтобы заработать 100 000 долларов, когда я был маленьким. А я теряю их за один вечер, и самое главное, за что?

Вот судье не понравилось, как я что-то там сказал. Он разозлен, выписывает мне технарь. Минус пять тысяч долларов за какой-то технический, из-за настроения рефери» – считает .

Дрэймонд заплатил более 2 миллионов долларов штрафов по ходу карьеры в .