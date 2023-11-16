«Супербоул – это национальный праздник». Адам Сильвер хочет, чтобы освещение НБА в СМИ стало более похожим на НФЛ

Теги НБА телевидение НФЛ Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что освещение НБА в СМИ должно быть более похожим на НФЛ.

«Исторически сложилось так, что если бы вы спросили случайных болельщиков: «Будете ли вы смотреть финал НБА?», они бы ответили: «А кто будет в нем играть?»

Но если вы спросите фанатов НФЛ, будут ли они смотреть Супербоул, они бы никогда не ответили: «Только если в нем будут участвовать «Джайентс». Это национальный праздник.

Я считаю, что мы все можем работать лучше, и опять же, я не просто указываю на средства массовой информации, я больше говорю об игре», – сказал Сильвер.

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1 комментарий

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а кто будет играть в суперкубке?
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