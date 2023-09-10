Гордон Херберт: «Самое важное мое решение – назначить Денниса Шредера капитаном»

Теги сборная Германии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт отметил важность Денниса Шредера для команды и лидерские качества разыгрывающего.

«В сентябре 2021 года мы проговорили с Деннисом три или четыре часа. Я почувствовал его мужество, его преданность делу, его заботу, и именно с этого все началось. Мы проиграли первый отборочный матч, и вот результат. Это невероятно, это потрясающая команда.

Думаю, что у нас с Деннисом сложилась связь с сентября 2021 года, и мы развили это доверие в команде и между нами. Самое важное мое решение – назначить Денниса капитаном. Он очень гордится тем, что является капитаном сборной Германии. И это второй год нашего трехлетнего плана. Деннис Шредер очень много значит для немецкого баскетбола. Деннис первым скажет вам, что команда превыше всего. Но без него нас бы здесь не было, и нас бы здесь не было без команды», – сказал Херберт.

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1 комментарий

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Cosstigan
Шредер очень топовый, в Нба его задвигают слишком, думаю мог бы быть самой главной звездой Евролиги..но в Нба еще последнего слова не сказал..
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