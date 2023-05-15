Колин Каухерд: «Джеймс Харден – ролевой игрок»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джордан Пул Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд считает, что разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден более не является звездным игроком.

«Мы притворялись, что доверяем Хардену в плей-офф на протяжении декады. В НБА, потому что большая часть лиги – это эстетика, если нам нравится твой стиль, мы будем продолжать верить, что ты покажешь результат. Уэстбрук не игрок плей-офф, Харден не игрок плей-офф.

И я говорил это месяц назад, Джеймс теперь вроде как ролевой игрок. А что делают ролевые игроки, как Джордан Пул? Отличная игра, плохая игра. Хорошая игра, плохая игра. Плохая игра, плохая игра. Вот это ролевой игрок.

Дэвис, Леброн, Карри могут сыграть ниже своего уровня, но от них не будет ужасных выступлений. Так бывает только с ролевыми игроками. А Харден именно такой. Думаю, что пришло время перестать уделять ему столько внимания и начать двигаться дальше», – заявил Каухерд.

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6 комментариев

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zippa
Я думал ролевой игрок это другое - игрок, который чётко выполняет ограниченную задачу в рамках своего амплуа и способностей без возможности на импровизацию и какой либо выход за рамки. Непонятно при чём тут плохая-хорошая игра.
+11
0
+11
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Misha_Sapunov
Ответ Klna Jislime
Уэстбрук не игрок плей-офф, Харден не игрок плей-офф. Дончича туда же отправляю, я еще на Йокича гнал перед этим по что он дно, ну тут я ошибся конечно стопроц. А Лука реально ментально слабенький, как и Жоэлька и Джеймс. Хорошо что Лал выбросили Броуди нафиг, плавно постепенно команда набрала ходу.
дончич хоть раз плохо играл в ПО?
+4
0
+4
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fhneh
Как разыгрывающий, Харден возможно сильнейший игрок лиги. Да, долгосрочной максималки сейчас наверное уже не заслуживает в силу возраста. Но условные 120 на 4 (или 100 на 3) получить обязан
+3
0
+3
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Deathspell Omega
Ну, некоторая логика в этих словах есть.
Были игры, где Харден был прекрасен, но 7 матч он сыграл безобразно....
0
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