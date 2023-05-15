Колин Каухерд: «Джеймс Харден – ролевой игрок»

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд считает, что разыгрывающий «Филадельфии» более не является звездным игроком.

«Мы притворялись, что доверяем Хардену в плей-офф на протяжении декады. В НБА, потому что большая часть лиги – это эстетика, если нам нравится твой стиль, мы будем продолжать верить, что ты покажешь результат. Уэстбрук не игрок плей-офф, Харден не игрок плей-офф.

И я говорил это месяц назад, Джеймс теперь вроде как ролевой игрок. А что делают ролевые игроки, как ? Отличная игра, плохая игра. Хорошая игра, плохая игра. Плохая игра, плохая игра. Вот это ролевой игрок.

Дэвис, Леброн, Карри могут сыграть ниже своего уровня, но от них не будет ужасных выступлений. Так бывает только с ролевыми игроками. А Харден именно такой. Думаю, что пришло время перестать уделять ему столько внимания и начать двигаться дальше», – заявил Каухерд.

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