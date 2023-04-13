Стефен Карри о встрече с «Сакраменто»: «Важно не перехитрить самих себя, выходя на серию»

Звездный разыгрывающий « » считает, что « » останется верным своему стилю результативного баскетбола.

«Нужно полагать, что они останутся верными своей ДНК, что и сделало их успешными. Когда мы вступаем в серию плей-офф, корректировки происходят в зависимости от того, как складывается каждая встреча. Даже те корректировки, когда оппонент «чувствует» игру и все такое.

Нам нравится атмосфера плей-офф. Но важно не перехитрить самих себя, выходя на серию. Просто нужно быть готовым и знать, на что способны соперники», – сказал Карри на пресс-конференции.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки