Стефен Карри о встрече с «Сакраменто»: «Важно не перехитрить самих себя, выходя на серию»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что «Сакраменто» останется верным своему стилю результативного баскетбола.

«Нужно полагать, что они останутся верными своей ДНК, что и сделало их успешными. Когда мы вступаем в серию плей-офф, корректировки происходят в зависимости от того, как складывается каждая встреча. Даже те корректировки, когда оппонент «чувствует» игру и все такое.

Нам нравится атмосфера плей-офф. Но важно не перехитрить самих себя, выходя на серию. Просто нужно быть готовым и знать, на что способны соперники», – сказал Карри на пресс-конференции.

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2 комментария

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miha823@gmail.com
Воины, порвите всех в хлам!
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dbraver
Удачи, Стёпа!
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