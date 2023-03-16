Яннис Адетокумбо: «Боюсь потерять то, что Бог дал мне – поэтому работаю изо всех сил»

Лидер « » рассказал, что трудовая этика позволяет ему компенсировать недостаток в таланте.

«Хочу создавать больше искусства. Посмотрите на – он всегда настоящий. Стефу 35 лет и он невероятен. Это искусство. Резюме. Это идет в банк, а потом переходит к следующему, понимаете, о чем я говорю?

Чувствую, что порой взгляд на достижения прошлого останавливает тебя от чувства безысходности. Почему я здесь – потому что я в отчаянии. Я не так талантлив, как Стеф. Я не так талантлив, как Кей Ди. Я, черт возьми, в отчаянии. Как одержимость. Боюсь потерять то, что Бог дал мне, и жизнь, которую я обеспечил своим детям, братьям и маме, понимаете? Мне страшно.

Поэтому я работаю изо всех сил, потому что не хочу потерять это. Такой подход не прекратится, пока не уйду из этой лиги. Трофеи у меня где-то хранятся, но я стараюсь не смотреть на них, потому что хочу выиграть еще один. Но я не буду идти и говорить об этом, не буду умолять. Хочу, чтобы моя игра говорила сама за себя», – поделился чемпион 2021.

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