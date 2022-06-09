Седрик Максвелл – Дрэймонду Грину: «Спроси своего папашу, как я играл, ты еще тогда не родился»

Двукратный чемпион НБА в составе «Селтикс» (1981, 1984) Седрик Максвелл ответил форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину, который усомнился в его способностях играть жестко.

Ранее Максвелл заявил, что в 80-х годах Грина «вырубили бы» за его выходки на площадке.

«Любопытно, что он назвал парней вроде . Он избивал людей, это было как «бум-бум-бум». Меня не особо волнуют его слова. Дело даже не в нем. Просто в 80-е многие парни играли жестко и не проявляли такую снисходительность, которая есть в сегодняшней НБА. Дрэймонд еще даже не родился, когда я играл. Спроси своего папашу, каким я был», – заявил Максвелл.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА