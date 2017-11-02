НБА. «Кливленд» – «Индиана», «Новый Орлеан» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
Неудачно стартовавший «Кливленд» примет поймавшую кураж «Индиану». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с «Миннесотой» Таунса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 2 ноября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 2 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 2 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 2 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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