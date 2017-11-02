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    НБА. «Кливленд» – «Индиана», «Новый Орлеан» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

    Неудачно стартовавший «Кливленд» примет поймавшую кураж «Индиану». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с «Миннесотой» Таунса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Финикс
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Атланта
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Милуоки
    Дата проведения
    2 ноября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Сакраменто
    Дата проведения
    2 ноября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Чикаго
    Дата проведения
    2 ноября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Орландо
    Дата проведения
    2 ноября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Миннесота
    Дата проведения
    2 ноября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Хьюстон
    Дата проведения
    2 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Торонто
    Дата проведения
    2 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Портленд
    Дата проведения
    2 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    2 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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