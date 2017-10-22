НБА. «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 22.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 04.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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