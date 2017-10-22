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    НБА. «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Лейкерс Миннесота Бруклин Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет «Атланту», «Оклахома-Сити» – «Миннесоту», «Лейкерс» – «Новый Орлеан».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Атланта
    Дата проведения
    22 октября, 22.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Оклахома-Сити – Миннесота
    Дата проведения
    23 октября, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Лейкерс – Новый Орлеан
    Дата проведения
    23 октября, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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