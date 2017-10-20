НБА. «Милуоки» – «Кливленд», «Новый Орлеан» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
Прогрессирующий «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет ведущий клуб Востока «Кливленд». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с действующим чемпионом «Голден Стэйт», который начал сезон с поражения.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.