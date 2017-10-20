Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Прогрессирующий «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет ведущий клуб Востока «Кливленд». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с действующим чемпионом , который начал сезон с поражения.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА