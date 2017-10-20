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    НБА. «Милуоки» – «Кливленд», «Новый Орлеан» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Милуоки Миннесота Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто НБА Вашингтон Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    Прогрессирующий «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет ведущий клуб Востока «Кливленд». «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса сыграет с действующим чемпионом «Голден Стэйт», который начал сезон с поражения.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Бостон
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Портленд
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Атланта
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Кливленд
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Вашингтон – Детройт
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Орландо
    Дата проведения
    21 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Юта
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Сакраменто
    Дата проведения
    21 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Голден Стэйт
    Дата проведения
    21 октября, 04.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Лейкерс
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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