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    Стефен Карри: «Сегодняшний я – лучшая версия Карри за все годы»

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри согласен с главным тренером команды Стивом Керром, который считает, что 2-кратный MVP еще никогда не был так хорош, как в данный момент.

    «Надеюсь, это так. По ходу карьеры в НБА ты с каждым годом узнаешь что-то новое о себе, о команде и о том, что такое быть игроком НБА. Ты используешь всю эту информацию, это опыт, работаешь над собой в межсезонье.

    Я не знаю точно, где и каков мой пик, но думаю, что представляю лучшую версию Стефа Карри к данному моменту», – цитирует Карри The Athletic.

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