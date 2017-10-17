Стефен Карри: «Сегодняшний я – лучшая версия Карри за все годы»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри согласен с главным тренером команды Стивом Керром, который считает, что 2-кратный MVP еще никогда не был так хорош, как в данный момент.

«Надеюсь, это так. По ходу карьеры в ты с каждым годом узнаешь что-то новое о себе, о команде и о том, что такое быть игроком НБА. Ты используешь всю эту информацию, это опыт, работаешь над собой в межсезонье.

Я не знаю точно, где и каков мой пик, но думаю, что представляю лучшую версию Стефа Карри к данному моменту», – цитирует Карри The Athletic.