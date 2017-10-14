Стив Керр: «Никто так никогда не пугал защитников, как это делает Карри. Даже Майкл Джордан»

Главный тренер Стив Керр объяснил, почему защитник Стефен Карри является одним из самых значимых игроков современности.

«Он один из самых выдающихся атакующих игроков, возможно, в истории. В том плане, насколько он влияет на нападение. Понятно, что таких было много, тот же . Но я никогда не видел, чтобы кто-то действовал как Стеф, который вселяет в защитников ужас.

Никто до него не мог бросать с дриблинга с восьми метров, а для него это нормальная вещь. То, что он может это делать, меняет всю игру. Все, что мы делаем, завязано на Стефе. Вы можете сколько угодно рассуждать о том, какое место он занимает среди лучших игроков в лиге. Очевидно, что он один из лучших. Но именно в этом отношении он, безусловно, лучший.

Если говорить о том, кто больше всего влияет на атаку в , то здесь Стеф – лучший игрок лиги. Но есть и другие методы измерения для таких вещей. Можно говорить о том, кто влияет на игру на обеих половинах – наверное, тогда это будут такие люди, как Кавай Ленард, Кевин Дюрэнт или Леброн, потому что они больше, сильнее, могут страховать под кольцом.

Все, что нужно сделать – это просто посмотреть, как меняется игра, когда на площадке появляется Карри. Угроза, которая исходит от Шона Ливингстона, от Андре Игудалы, от Дрэймонда Грина возрастает, потому что центр внимания смещается в сторону Стефа», – сказал Керр.