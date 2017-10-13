Стив Керр: «Стеф Карри – как Стив Нэш на стероидах»

Главный тренер Стив Керр сравнил разыгрывающего Стефена Карри с двумя яркими звездами 2000-х годов.

«Я уже много раз говорил, что он сильно напоминает мне .

В нем невероятная смесь мастерства, амбиции и скромности. Странная комбинация.

Стеф – как Нэш на стероидах. Он быстрее, проворнее и бросает с 10 метров, а не с 7», – цитирует Керра репортер Джон Дикинсон.

Стеф Карри набрал 40 очков в матче с «Миннесотой»

Малкин и Кросби сходили к Трампу. В отличие от Карри