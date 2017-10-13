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    Стив Керр: «Стеф Карри – как Стив Нэш на стероидах»

    Теги Голден Стэйт Стив Нэш Тим Данкан НБА Стив Керр Стефен Карри

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сравнил разыгрывающего Стефена Карри с двумя яркими звездами 2000-х годов.

    «Я уже много раз говорил, что он сильно напоминает мне Тима Данкана.

    В нем невероятная смесь мастерства, амбиции и скромности. Странная комбинация.

    Стеф – как Нэш на стероидах. Он быстрее, проворнее и бросает с 10 метров, а не с 7», – цитирует Керра репортер Джон Дикинсон.

    Стеф Карри набрал 40 очков в матче с «Миннесотой»

    Малкин и Кросби сходили к Трампу. В отличие от Карри

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