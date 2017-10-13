Стив Керр: «Стеф Карри – как Стив Нэш на стероидах»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сравнил разыгрывающего Стефена Карри с двумя яркими звездами 2000-х годов.
«Я уже много раз говорил, что он сильно напоминает мне Тима Данкана.
В нем невероятная смесь мастерства, амбиции и скромности. Странная комбинация.
Стеф – как Нэш на стероидах. Он быстрее, проворнее и бросает с 10 метров, а не с 7», – цитирует Керра репортер Джон Дикинсон.
Стеф Карри набрал 40 очков в матче с «Миннесотой»
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