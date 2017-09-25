Кевин Дюрэнт: «Полностью поддерживаю Карри и игроков НФЛ в их конфликте с Трампом»

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт поддержал одноклубника Стефена Карри и игроков НФЛ, у которых возникли проблемы с президентом США Дональдом Трампом.

«Конечно, мы поддерживаем Карри, мы вместе с ним. Он наш брат, товарищ по команде. Он является нашим лидером, мы следуем за ним и стоим за него. Мы поддерживаем его в эти моменты.

Мы живем в сумасшедшем мире, особенно когда наш президент атакует людей в твиттере... Я горжусь тем, как наш клуб реагирует и ведет себя в данной ситуации, как справляются с этим игроки.

В клубе не было решения относительно похода в Белый дом, но я в любом случае не собирался туда идти. Я не согласен с нынешним президентом. Не верю в то, во что верит он. Я выступаю за равенство. Вообще, я не особо слежу за политикой, но все же понимаю, когда все делается правильно и когда наоборот, и знаю, как нужно относиться к людям. Но у нас в этом смысле нет согласия.

В конце концов, мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны, хотим играть в баскетбол и вдохновлять людей на то, чтобы становиться лучше. Когда ты играешь за «Уорриорз», играешь в баскетбол на высочайшем уровне, то имеешь особенную возможность влиять на людей. Мы стараемся использовать этот шанс, сделать что-то хорошее. Это заставляет меня гордиться клубом.

Считаю, что игроки НФЛ делают большое дело. Они делают важное послание. Мы, как атлеты, готовы стоять за них, мы их поддерживаем», – заявил Дюрэнт.

Трамп на прошлой неделе жестко раскритиковал спортсменов НФЛ, которые выражают протест во время гимна США, назвав их «сукиными детьми» и призвав владельцев клубов расставаться с такими игроками.

Трамп также отменил традиционную встречу с чемпионами НБА «Голден Стэйт», сославшись на нежелание идти в Белый дом Стефена Карри.