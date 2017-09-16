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    Тимофей Мозгов: «Ключевой стала первая половина. Не хватило концентрации»

    Теги сборная России сборная Сербии Тимофей Мозгов Евробаскет-2017

    Центровой сборной России Тимофей Мозгов дал комментарии после поражения от Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

    Российская команда проиграла первую половину матча с разницей «-14».

    «Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться. Теперь нам предстоит играть в матче за 3-е место, который, конечно, тоже очень важен», – сказал Мозгов.

    Соперником сборной России в матче за 3-е место будет команда Испании. Игра состоится в воскресенье.

    Россия не смогла

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