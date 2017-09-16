Тимофей Мозгов: «Ключевой стала первая половина. Не хватило концентрации»

Центровой сборной России Тимофей Мозгов дал комментарии после поражения от Сербии (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

Российская команда проиграла первую половину матча с разницей «-14».

«Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться. Теперь нам предстоит играть в матче за 3-е место, который, конечно, тоже очень важен», – сказал Мозгов.

Соперником сборной России в матче за 3-е место будет команда Испании. Игра состоится в воскресенье.

Россия не смогла