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    Алексей Швед: «Мы сражались до последнего»

    Теги Алексей Швед сборная России сборная Сербии Евробаскет-2017

    Лидер сборной России Алексей Швед поделился впечатлениями от матча с Сербией (79:87) в 1/2 финала Евробаскета-2017.

    На счету Шведа 33 очка и 5 передач. На последних минутах защитник дальним броском мог вывести Россию вперед, но допустил промах, после чего соперник постепенно ушел в отрыв.

    «Очень обидное поражение, но мы сражались до последнего. Я набрал много, но это ничего не значит. Мы сократили до минимума в концовке, и у нас была атака, когда я бросил «треху». Был уверен в броске, но не попал. Не получился бросок, который мог все изменить», – цитирует Шведа ТАСС.

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