Алексей Швед: «Мы сражались до последнего»

Лидер сборной России Алексей Швед поделился впечатлениями от матча с Сербией (79:87) в 1/2 финала Евробаскета-2017.

На счету Шведа 33 очка и 5 передач. На последних минутах защитник дальним броском мог вывести Россию вперед, но допустил промах, после чего соперник постепенно ушел в отрыв.

«Очень обидное поражение, но мы сражались до последнего. Я набрал много, но это ничего не значит. Мы сократили до минимума в концовке, и у нас была атака, когда я бросил «треху». Был уверен в броске, но не попал. Не получился бросок, который мог все изменить», – цитирует Шведа ТАСС.