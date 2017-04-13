Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов после завершения сезона и общения с руководством клуба заявил, что в следующем чемпионате рассчитывает вернуться на роль основного пятого номера команды.

«Лейкерс» по ходу сезона перевели россиянина в запас и не задействовали его в последние два месяца «регулярки», предоставив больше возможностей молодым игрокам.

«Думаю, все изменится. У меня есть такое ощущение», – цитирует Мозгова Inside The Lakers.

Мозгов отметил, что президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и генменеджер Роб Пелинка не давали ему гарантий относительно возвращения к прежней роли в сезоне-2017/18.