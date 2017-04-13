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    Тимофей Мозгов: «Рассчитываю начать следующий сезон в роли стартового центрового «Лейкерс»

    Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Тимофей Мозгов Роб Пелинка

    Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов после завершения сезона и общения с руководством клуба заявил, что в следующем чемпионате рассчитывает вернуться на роль основного пятого номера команды.

    «Лейкерс» по ходу сезона перевели россиянина в запас и не задействовали его в последние два месяца «регулярки», предоставив больше возможностей молодым игрокам.

    «Думаю, все изменится. У меня есть такое ощущение», – цитирует Мозгова Inside The Lakers.

    Мозгов отметил, что президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и генменеджер Роб Пелинка не давали ему гарантий относительно возвращения к прежней роли в сезоне-2017/18.

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