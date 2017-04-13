Тимофей Мозгов: «Рассчитываю начать следующий сезон в роли стартового центрового «Лейкерс»
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов после завершения сезона и общения с руководством клуба заявил, что в следующем чемпионате рассчитывает вернуться на роль основного пятого номера команды.
«Лейкерс» по ходу сезона перевели россиянина в запас и не задействовали его в последние два месяца «регулярки», предоставив больше возможностей молодым игрокам.
«Думаю, все изменится. У меня есть такое ощущение», – цитирует Мозгова Inside The Lakers.
Мозгов отметил, что президент по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон и генменеджер Роб Пелинка не давали ему гарантий относительно возвращения к прежней роли в сезоне-2017/18.
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