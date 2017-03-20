Агент Максим Шарифьянов, который представляет интересы Тимофея Мозгова, рассказал о том, как складывается его партнерство с игроком «Лейкерс» и сборной России.

«Я с любым клиентом в контакте 24/7, мне ребята могут набрать в любое время. Но Мозгов – топ-клиент нашего агентства. Человек, с которым мы прошли долгий путь. Наши отношения уже скорее семейные, чем формата клиент-агент.

Слежу ли за налогами Мозгова? В этом плане в США все просто. Деньги в профессиональном американском спорте все получают на счет уже «чистыми». Дальше начинается вопрос налоговых зачетов – какие твои расходы могут быть списаны из налогов. Безусловно, для этого в США есть и финансовый консультант, и налоговый.

Являются ли 16 миллионов долларов в его контракте той самой конечной суммой? Нет, это «грязные» деньги. Сейчас Тимофей играет в штате Калифорния, где налоги, грубо говоря, около 50%. Соответственно, половину он отдает. Понятно, что есть масса условностей и тонкостей. На мой взгляд, в Америке выгодно платить налоги, потому что ты потом можешь сделать возврат – на благотворительность, на расходы, связанные с твоей профессиональной деятельностью», – цитирует Шарифьянова Sport Connect.