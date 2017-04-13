Агент российского центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов заявил, что лос-анджелесская команда успешно провела сезон-2016/17, учитывая, что была выбрана тактика «слива».

«Не думаю, что сезон получился провальным. В клубе сознательно избрали тактику, которая крайне модна в последнее время. Это тактика слива сезона с последующим получением высоких драфт-пиков. Тем более, что у «Лейкерс» вопрос не в том, чтобы получить высокий выбор, а чтобы его сохранить. Если команда не окажется в топ-3 на церемонии драфта, то она этот выбор потеряет. С точки зрения перестройки, в которой они находятся, это будет равносильно маленькому самоубийству. Ведь по новым правилам продление своих игроков для команд, которые выбрались на драфте, в частности, если мы говорим про звезд, станет фактически делом техники. Разница между тем, что может предложить серьезному баскетболисту его клуб и то, что он может получить на свободном рынке, слишком большая.

Поэтому построение команды через драфт на сегодня становится приоритетом. Так что «Лейкерс» выбрали правильную тактику. Они не могли кричать об этом на каждому углу, лига не одобряет такие сливы. Мы помним штраф Грегга Поповича на 250 тысяч долларов за то, что он в позапрошлом сезоне на игру с ключевым соперником не выставил трех главных игроков. В этой же ситуации тихо и спокойно в «Лейкерс» сделали то, что должны были сделать, но мне кажется, что они немного подпортили себе ситуацию тем, что на финише сезона три игры незапланированно выиграли, и вместо того, чтобы стать предпоследними, они стали третьими с конца. А это другие шансы во время драфт-лотереи. То есть сейчас это 48 процентов, что они окажутся в топ-3, а если бы они финишировали предпоследними, то вероятность была бы около 60 процентов», – сказал Шарифьянов в интервью «Спорту день за днем».