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    Фернандо Алонсо: «Жду от команды больших перемен, жду реакции на происходящее»

    Теги Гран-при Австралии Макларен Фернандо Алонсо Хонда Формула-1

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо ясно дал понять, что не будет терпеть еще один сезон в составе команды, не способной бороться за высокие места. Алонсо занял 13-е место в квалификации к Гран-при Австралии.

    «Я жду от команды больших перемен, жду реакции на происходящее. Мы не будем весь сезон находиться на тринадцатом месте. Ну или я не буду.

    Мы добились прогресса, но этого недостаточно. Мы «Макларен-Хонда». Если мы не можем пробиться в первую пятерку, не можем бороться за подиум, то все остальное – это просто трата времени», – цитирует Алонсо BBC.

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