Гран-при Австралии

Альберт-парк, Мельбурн

25 марта 2017 года

Квалификация

В 9:00 по московскому времени стартует квалификация перед Гран-при Австралии, первым этапом чемпионата мира 2017 года.

Квалификация, определяющая стартовые позиции пилотов, состоит из трех сегментов. После первого (18 мин) и второго (15 мин) борьбу закончат по 5 пилотов с худшими результатами. В третьем сегменте десятка лучших продолжит борьбу за победу в квалификации. Шины, на которых гонщики покажут свои лучшие результаты во второй части сессии, будут установлены на болиды на старте воскресной гонки.

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