Путин поручил создать национальный центр спорта
Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта.
Перечень поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
Правительство должно обеспечить функционирование центра, включая ведение аналитической деятельности в области физической культуры и спорта, научно-методического обеспечения подготовки спортивных сборных команд России, обеспечения взаимодействия с Федеральным медико-биологическим агентством России, ведущими научными, образовательными и физкультурно-спортивными организациями.
Выделение средств на функционирование центра начнется с 2025 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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