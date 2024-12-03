Путин поручил создать национальный центр спорта

Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта.

Перечень поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно обеспечить функционирование центра, включая ведение аналитической деятельности в области физической культуры и спорта, научно-методического обеспечения подготовки спортивных сборных команд России, обеспечения взаимодействия с Федеральным медико-биологическим агентством России, ведущими научными, образовательными и физкультурно-спортивными организациями.

Выделение средств на функционирование центра начнется с 2025 года.