Депутат Свищев: «Давление на российский спорт беспрецедентно. Но мы должны проводить соревнования в России»

Дмитрий Свищев высказался о важности проведения соревнований в РФ в условиях отстранения.

«Давление на российский спорт беспрецедентно, наших спортсменов под различными незаконными предлогами пытаются не допустить до соревнований в следующем году. Придумывают анкетирования и прочее.

Но в этих условиях мы должны проводить соревнования на территории Российской Федерации.

Без соревновательной практики невозможно сохранять высокий профессиональный уровень», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

В 2024 году в России пройдут Всемирные игры дружбы, Игры БРИКС и фиджитал-турнир Игры будущего.