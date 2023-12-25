Депутат Свищев: «Давление на российский спорт беспрецедентно. Но мы должны проводить соревнования в России»
Дмитрий Свищев высказался о важности проведения соревнований в РФ в условиях отстранения.
«Давление на российский спорт беспрецедентно, наших спортсменов под различными незаконными предлогами пытаются не допустить до соревнований в следующем году. Придумывают анкетирования и прочее.
Но в этих условиях мы должны проводить соревнования на территории Российской Федерации.
Без соревновательной практики невозможно сохранять высокий профессиональный уровень», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
В 2024 году в России пройдут Всемирные игры дружбы, Игры БРИКС и фиджитал-турнир Игры будущего.