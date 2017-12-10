«Создается ощущение, что российские легкоатлеты пропустят не только летний сезон, но и Олимпиаду в Токио». Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова опубликовали у себя в соцсетях открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
ВФЛА до 1 июля должна выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов.
«За три недели до дедлайна создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио.
Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса.
Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.
Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса», – говорится в обращении.
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Последние интервью руководства ВФЛА, появившиеся в СМИ, вызывают у нас крайнюю обеспокоенность. За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио. Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса. Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и, соотвественно, лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх. Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдёт выход, и нам не придётся обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса. С уважением, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене . 📸 @iamzykova.ph