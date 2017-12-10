«Создается ощущение, что российские легкоатлеты пропустят не только летний сезон, но и Олимпиаду в Токио». Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, и Анжелика Сидорова опубликовали у себя в соцсетях открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА до 1 июля должна выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов.

«За три недели до дедлайна создается ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио.

Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и четкий план по выходу из кризиса.

Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведет к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.

Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдет выход, и нам не придется обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса», – говорится в обращении.