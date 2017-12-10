Соавтор Всемирного антидопингового кодекса: «Принятие закона Родченкова поставит под угрозу способность WADA проводить расследования»

Закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводить расследования, а также подорвать антидопинговую систему в целом.

Об этом заявил Ульрих Хаас, один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса.

The Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA) – нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Он предусматривает наказание за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Организации, уличенные в махинациях, могут получить штраф до 1 миллиона долларов, частные лица – до 250 тысяч. Кроме того, нарушители рискуют отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.

В марте проект закона был одобрен Комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту и передан на рассмотрение в Сенат.

никогда не могло вести расследования без участия информаторов. Если закон Родченкова будет принят, способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу.

Рассмотрим деятельность осведомителя. К примеру, врач команды или любой другой сотрудник вдруг оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену препарат, который улучшит его показатели. Спустя некоторое время, испытывая муки совести, он, набравшись смелости, решает через платформу для осведомителей Speak Up сообщить о содеянном.

Но как в таком случае WADA сможет сотрудничать с этим информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в отношении этого человека?

Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений. Эффект от закона Родченкова будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию», – написал Хаас в блоге на Inside the Games.