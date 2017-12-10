Соавтор Всемирного антидопингового кодекса: «Принятие закона Родченкова поставит под угрозу способность WADA проводить расследования»

Теги допинг WADA Григорий Родченков Ульрих Хаас Легкая атлетика

Закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводить расследования, а также подорвать антидопинговую систему в целом. 

Об этом заявил Ульрих Хаас, один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса. 

The Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA) – нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Он предусматривает наказание за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Организации, уличенные в махинациях, могут получить штраф до 1 миллиона долларов, частные лица – до 250 тысяч. Кроме того, нарушители рискуют отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.

В марте проект закона был одобрен Комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту и передан на рассмотрение в Сенат. 

«WADA никогда не могло вести расследования без участия информаторов. Если закон Родченкова будет принят, способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу.

Рассмотрим деятельность осведомителя. К примеру, врач команды или любой другой сотрудник вдруг оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену препарат, который улучшит его показатели. Спустя некоторое время, испытывая муки совести, он, набравшись смелости, решает через платформу для осведомителей Speak Up сообщить о содеянном. 

Но как в таком случае WADA сможет сотрудничать с этим информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в отношении этого человека?

Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений. Эффект от закона Родченкова будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию», – написал Хаас в блоге на Inside the Games. 

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