Губерниев о Родченкове: «Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о расследовании немецкого издания Der Spiegel по допинговому делу , и .

Эксперты Der Spiegel подтвердили информацию о поддельных подписях Родченкова в показаниях по делу биатлонисток о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Родченков – врун и обманщик. Коллеги провели большую работу, насколько я видел. Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном. Я надеюсь, что глубже копнут в плане расследования», – сказал Губерниев.

«Будет решать суд. Шанс есть всегда. У нас было много проблем с допингом, если говорить в целом, и, собственно говоря, здесь зерна упали на благодатную почву. Но то, что мы эти проблемы с успехом начали решать, видит весь мир.

И сейчас биатлонные команды – да и все остальные – выступают чистыми, честными и никаких проблем у антидопинговых организаций с российским спортом нет, за исключением легкой атлетики. Что касается биатлона – команда абсолютно чистая и проблем нет вообще», – добавил комментатор.

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Ганус о поддельных подписях Родченкова в деле российских биатлонисток: «А что это нам даст? Эти гадалки и ромашки достали уже»