Глава ОКР о проверке РУСАДА: «Удивила реакция Гануса. На материал в телеграме он ответил пресс-конференцией, обвинил в разных грехах всех и вся»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему отчет аудиторской проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был представлен в открытом доступе.

«Результаты проверки мы получили в мае. Из-за пандемии буквально совсем недавно вошли в привычный рабочий режим и, всесторонне изучив отчет, увидели, что речь может идти о возможных нарушениях финансовой деятельности со стороны менеджмента РУСАДА.

После этого совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР) передали отчет представителям наблюдательного совета для обсуждения и внесения рекомендаций общему собранию совета учредителей.

К сожалению, пока не можем установить, а только предполагаем, каким образом информация из отчета попала в открытое пространство. Несколько удивила реакция Юрия Гануса.

На материал в телеграм-канале он ответил пресс-конференцией, причем начал обвинять в разных грехах всех и вся. СМИ проявили к теме большой интерес, заявления Гануса были резонансными. Но при этом вводили общественность в заблуждение из-за подмены понятий и искажения сути процесса.

Поэтому мы были вынуждены опубликовать документ, чтобы исключить кривотолки и интерпретации. Мы сознательно не комментируем то, что написано в отчете. Ждем по данному вопросу заключений наблюдательного совета. Коллеги внутри себя разберутся и дадут рекомендации.

Но хотел бы отметить, что сейчас регулярно поднимает и муссирует тезис о том, что независимость РУСАДА каким-то образом ущемляется проведенным аудитом.

Хотел бы повторить еще раз, что для нас абсолютным приоритетом является независимость операционной деятельности РУСАДА. Поэтому все аспекты данного отчета никак не касаются ни процесса тестирования, ни процесса сбора или планирования, а также, что самое важное, процессов дознавания.

Аудит проверял только финансово-хозяйственную сторону управления топ-менеджмента . Это две принципиально разные вещи», – отметил Поздняков.

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