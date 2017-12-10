МОК о заявлении Паунда про перенос Олимпиады-2020: «Каждый член комитета имеет право интерпретировать решение исполкома»

В Международном олимпийском комитете прокомментировали слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что в Токио не начнется 24 июля, как это было запланировано.

Паунд заявил, что решение о переносе Игр из-за ситуации с распространением коронавируса уже принято. Однако источник в МОК сообщил, что решения о переносе еще нет.

«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», – заявили в МОК.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии