МОК о заявлении Паунда про перенос Олимпиады-2020: «Каждый член комитета имеет право интерпретировать решение исполкома»

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В Международном олимпийском комитете прокомментировали слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что Олимпиада-2020 в Токио не начнется 24 июля, как это было запланировано.

Паунд заявил, что решение о переносе Игр из-за ситуации с распространением коронавируса уже принято. Однако источник в МОК сообщил, что решения о переносе еще нет.

«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», – заявили в МОК.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии

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