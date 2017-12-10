Глава НОК Японии: «Мы стремились начать Игры 24 июля. Но из-за коронавируса должны принять во внимание их отсрочку»

Председатель Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита заявил, что организация согласится с переносом Летних Олимпийских игр-2020 в Токио на другие даты из-за пандемии коронавируса, если это необходимо для безопасности спортсменов.

«И Международный олимпийский комитет (МОК), и оргкомитет Игр считают безопасность спортсменов главным приоритетом. Мы стремились начать Игры 24 июля. Но поскольку коронавирус продолжает распространяться, я понимаю, что мы должны принять во внимание их отсрочку.

Насколько длинной она будет – сложный вопрос. Возможно, было бы лучше предоставить организаторам Игр достаточно времени, чтобы подготовиться к новым датам. Но что касается спортсменов, то чем короче задержка, тем лучше.

Что будет со спортсменами, если Игры будут отложены надолго? Может быть, отборочные соревнования придется провести снова. И для тех, кто готовился достигнуть своего пика этим летом, и для тех, кто думал, что это будет последняя Олимпиада перед уходом из спорта, это трудное решение в любом случае», – сказал Ямасита.

Олимпийские игры в Токио планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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