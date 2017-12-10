Шесть национальных олимпийских комитетов призвали перенести Игры-2020 из-за ситуации с коронавирусом

Национальный олимпийский комитет Бразилии и еще 5 организаций призвали перенести летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

Заявление главы НОК Бразилии Пауло Уандерли цитирует пресс-служба организации.

«Международный олимпийский комитет ( ) уже сталкивался с подобными проблемами раньше, например, когда в связи с мировыми войнами отменялись Игры 1916-го, 1940-го и 1944-го. В 1980-м и 1984-м были бойкоты Игр в Москве и .

Организация знала, как справиться с проблемами. Я уверен, готов вести нас вперед в это трудное время.

Мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в своей лучшей форме. Сейчас становится ясно, что проведение в этом году не позволит реализовать мечту атлетов», – сказал Уандерли.

О необходимости переноса Игр-2020 уже заявили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Словении, Сербии, Хорватии, а также Федерация легкой атлетики США (USATF).

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.

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