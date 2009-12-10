Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прокомментировал решение исполкома организации отстранить Россию от крупных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.

«Я не был на самом исполкоме, но, исходя из имеющейся информации, я считаю, что решение правильное.

Расследование доказало, что данные московской лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым.

Рекомендации похожи на те, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Игр в Рио-де-Жанейро, и, думаю, сейчас МОК согласится с ними и будет следовать решению .



Все ожидают, что российская сторона пойдет в , но, учитывая доказательства, думаю, это пустая трата времени и денег. Ведь четырехлетний срок отстранения не начнется до тех пор, пока не пройдет апелляционный процесс.

Очевидно, что в России есть проблемы и нужны серьезные изменения. Я считаю, что российская сторона должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию, менять систему уже с завтрашнего дня. Иначе это может продолжаться очень долго», – сказал Паунд.

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